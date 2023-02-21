На окупованій Херсонщині росіяни готуються “узаконити” захоплені земельні паї

Всіх власників земельних угідь змушують пройти реєстрацію в окупаційному реєстрі.

На окупованих територіях Херсонської області окупанти анонсували “перереєстрацію” земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Так, всіх власників земельних угідь змушують пройти реєстрацію в окупаційному реєстрі. В іншому разі землі будуть “націоналізовані”.

При подачі заяви необхідно мати російський паспорт, а саме заяву подати особисто. Таким чином більшість власників, які виїхали аби не хочуть отримувати паспорт ворога втратять право на землю.

“Центр національного спротиву зауважує, що всі документи правочини, які видає рф на захоплених землях юридично нікчемні, не мають ніякої сили й не визнані у світі. Відтак ми закликаємо ігнорувати нововведення окупантів, всі права власності повернуться господарям після деокупації регіону”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти погрожують скасувати ліцензії, відкликати дозволи та розпорядження або взагалі заборонити ведення підприємницької діяльності, якщо власники бізнесу не мають паспортів РФ.