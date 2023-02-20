Головне за день. Понеділок, 20 лютого

Байден в Києві, новий пакет військової допомоги від США, наступальні дії ворога на Донбасі, ворожі обстріли, новий землетрус у Туреччині. Яким запам’ятається 362-й день повномасштабної війни.

20 лютого 2023 року точно увійде в історію: цього дня до Києва із першим за час перебування на посаді президента США візитом прибув Джо Байден. Поїздка трималася в секреті з міркувань безпеки.

У своїй заяві для преси президент США анонсував виділення нового пакету військової допомоги Україні вартістю в пів мільярда доларів. Він включатиме, зокрема, артилерійські боєприпаси, Javelin та інше озброєння.

"Я подумав, що є критичним, щоб не було сумнівів, що США підтримують Україну у війні", – цитує слова президента США CNN.

Американський президент побував у Михайлівському соборі разом із президентом України Володимиром Зеленським. Незадовго до появи цих повідомлень по всій Україні оголосили повітряну тривогу через активність ворожої авіації в Білорусі.

Байден також вшанував памʼять загиблих у війні українців.

Докладніше – в нашій новині.

Президенти США і України під час зустрічі в Києві мали переговори як у форматі тет-а-тет, так і в розширеному форматі. Про це на брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Це розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб саме цей рік став роком перемоги", – сказав він.

Президент США Джо Байден своєю чергою наголосив, що приїхав до Києва, щоб вчергове заявити, що Сполучені Штати непохитно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

“Важливо, що президент США перебуває в Україні у дні, коли війна почалася. Президент Зеленський пам’ятає, що рік тому я попереджав світ, що Путін нападе, і він це зробив”, – зазначив Байден.

За його словами, було критично важливо продемонструвати, що немає жодного сумніву у тому, що США надаватиме Україні підтримку у цій війні, коли Росія брутально її атакує.

“Попри те, що ми маємо чимало протиріч всередині Конгресу, ми погоджуємося у найважливішому, що нас об’єднує, – підтримка України. І це більше, ніж просто підтримка України. Це про боротьбу за свободу та демократію в Європі та в усьому світі”, – наголосив Байден.

Президент США також заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками зібрали для України 700 танків.

“Разом ми зобов’язалися поставити 700 танків і тисячі броньованих машин, 1 000 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських боєприпасів, понад 15 сучасних (залпових) ракетних установок, системи протиповітряного захисту, – все це для того, щоб захистити Україну. Це не враховує більше пів мільярда доларів, про які ми оголосимо сьогодні й завтра. І це лише внесок від Сполучених Штатів”, – сказав Байден.

За його словами, ця допомога включає боєприпаси для систем HIMARS та для гаубиць, більше протитанкових та протиповітряних систем, більше розвідувальних систем, щоб захистити народ України від бомбардувань з повітря.

“Наприкінці цього тижня ми оголосимо додаткові санкції, які мають вразити російську машину війни. Завдячуючи двопартійній підтримці Конгресу, цього тижня ми доставляємо також мільярди прямої бюджетної підтримки, які уряд (України) зможе використати негайно для надання базових послуг для своїх громадян”, – заявив Байден.

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Увечері 20 лютого президент США Джо Байден перетнув кордон Польщі.

Байден прибув до Польщі потягом. На залізничному вокзалі в Перемишлі президента США чекає колона автомобілів, звідки американський президент має вирушити до Варшави.

Офіційний візит Байдена розпочнеться у вівторок, 21 лютого.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції.

Противник завдав 3 ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 20 лютого – в новині.

Російські загарбники завдали удару по селищу Антонівка на Херсонщині, загинули двоє людей.

"Коли поряд розірвався один із ворожих снарядів, місцеві мешканці, чоловік та дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці. Відомо, що чоловік був працівником дитячої обласної клінічної лікарні", - йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.

Антонівка розташована в 7 кілометрах від Херсона.

Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами села Іванопілля на Донеччині.

У турецькій провінції Хатай стався новий землетрус.

Магнітуда нового землетрусу — 6,4 бали. У провінції є руйнування. Через новий землетрус у регіоні зникла електроенергія, інформує CNN.

Очевидці події кажуть про руйнування у тих районах, які вже нещодавно постраждали від землетрусу. У наметових містечках відчутна паніка.

Нагадаємо, що кількість жертв попереднього землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 46 тисяч.

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