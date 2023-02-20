Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання

Обом конфесіям радять почати співпрацю в культурно-освітніх проєктах, спільно служити під час культурно-релігійних заходів, а також під час поховань українських захисників.

Представники ініціативних груп ПЦУ та УПЦ оприлюднили звернення до єпископату, духовенства і вірян церков, у якому запропонували обом конфесіям розпочати процес об'єднання.

Текст заяви оприлюднили на сайті Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

"У цей важкий час надзвичайно важливим є збереження духовної єдності українського народу, витоки якої сягають давньої Київської православної традиції. Тому ми прагнемо досягти об’єднання всіх православних українців в єдиній соборній і помісній (автокефальній) Українській Православній Церкві, визнаній усім християнським православним світом. Ми розуміємо, що шлях може бути непростим, але почати цей рух – наш обов’язок", - йдеться в тексті заяви.

У документі зазначають, що серед кліру та мирян обох православних конфесій спостерігається "глибоке відчуження, недовіра та формування "образу ворога". Тож для УПЦ та ПЦУ рекомендують перезавантажити відносити і змінити інформаційну політику, аби підготувати основу для діалогу.

Учасники міжцерковного діалогу згадали про претензії до ПЦУ щодо підпорядкування релігійних громад та заклики до УПЦ більш рішуче осуджувати прояви колабораціонізму серед духовенства. У зв'язку з цим представники ініціативних груп підкреслили на важливості законопроєктів, які забороняють діяльність релігійних організацій із центром у Росії та вимагають розірвати зв'язок із Московським патріархатом.

Як ідеться в заяві, обом конфесіям пропонують почати співпрацю в культурно-освітніх проєктах, спільно служити під час культурно-релігійних заходів, а також під час поховань українських захисників. Також учасники міжцерковного діалогу закликали обидві конфесії визнавати церковні таїнства, аби подолати бар'єри у євхаристійному спілкуванні громад обох Церков.

"Закликаємо без будь-яких попередніх умов розпочати прямий діалог для розробки моделей, які б дали можливість у перспективі об’єднати УПЦ та ПЦУ в єдину Помісну Церкву. Для цього пропонуємо створити спільну робочу групу, до якої увійдуть єпископи, фахові богослови помісних Православних Церков, для розробки покрокового Плану єднання. Ми також очікуємо від керівництва УПЦ та ПЦУ оприлюднення більш чіткої позиції щодо міжправославного діалогу", - йдеться в заяві.

Учасники міжцерковного діалогу висловили сподівання, що об’єднавчий процес розпочнеться найближчим часом.

Нагадаємо, торік на території Софії Київської відбулася зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви. Тоді сторони підписали декларацію порозуміння, в якій, зокрема, засудили "війну, яку розв’язала путінська Росія проти суверенного народу України".