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У Криму погіршилася криміногенна ситуація через "вагнерівців"

На Херсонщині тривають масові облави.

У тимчасово окупованому Криму погіршилася криміногенна ситуація через "вагнерівців".

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, погіршення фіксують від початку цього року, зокрема, у Севастополі.

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"Причиною стала поява ексув’язнених, які воювали у складі так званої ПВК “Вагнер” та були амністовані після завершення контракту. У разі затримання за скоєні злочини вони направляються не у виправні заклади, а назад на передову", - зазначили в командування.

Водночас через високий рівень дезертирства з лав російських окупаційних військ із 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводять масові облави. Особливу увагу окупанти приділяють покинутим дачам та будинкам. 

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони опублікувало розмову російського військового, в якій він розповідає, що в районі Вугледара 200 найманців ПВК “Вагнера” втекли з фронту.

Днями через Мелітополь на Запорізький напрямок росіяни відправили 43 автобуси з "вагнерівцями".

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