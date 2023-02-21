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НАТО допоможе Україні розробити прозору систему закупівель

Також генсек наголосив на необхідності збільшення запасів боєприпасів.

НАТО допоможе Україні розробити прозору систему закупівель
Фото: EPA/UPG

НАТО повинно допомогти Україні розробити ефективну та прозору систему військових закупівель.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем після перших тристоронніх переговорів у форматі Україна-ЄС-НАТО. 

"На прохання України ми погодилися, що НАТО повинна допомогти Україні розробити ефективну, прозору та підзвітну систему закупівель. Ми також домовилися скликати зустріч експертів із закупівель НАТО, ЄС та України, щоб побачити, що ми можемо робити разом, щоб забезпечити Україну необхідною зброєю", - сказав він.

За його словами, НАТО продовжує співпрацю з представниками оборонної промисловості. 

"Ми наголошуємо на наших цілях щодо збільшення запасів боєприпасів завдяки процесу оборонного планування НАТО. Це допоможе надати оборонній промисловості у довготерміновій перспективі більшого інвестування та збільшення виробництва", - додав Столтенберг.

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Нагадаємо, що 21 лютого відбулася перша зустріч між представниками України, ЄС і НАТО у тристоронньому форматі.

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