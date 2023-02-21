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Великого наступу у росіян не вийшло, - Данілов

Окупанти намагаються наступати на 5 напрямках.

Великого наступу у росіян не вийшло, - Данілов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Новий наступ росіян триває вже близько 10 днів, але окупантам так і не вдалося зробити його успішним.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

"Словосполучення "великий (наступ - ред.)", як вони хотіли, вже згасло. Великого наступу, як вони планували немає, він вже, за їхнім задумом, триває восьмий чи десятий день. Жодних успіхів немає. П'ять напрямків сьогодні, де вони намагаються атакувати. Але наші бійці мужньо захищають нашу країну", - наголосив він.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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