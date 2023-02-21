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Зеленський зустрівся з депутатами ізраїльського Кнесету

За результатами зустрічі Юлій Едельштейн та Зеєв Елькін схвалили спільну заяву на підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі співголовами Парламентської групи дружби Ізраїль – Україна, депутатами Кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном і Зеєвом Елькіним. 

Про це йдеться на сайті глави держави.

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За словами Зеленського, Росія фактично уже почала наступ, активізувавши атаки на окремих напрямах фронту. Цей факт, а також зближення РФ та Ірану вимагають нового рівня співпраці України та Ізраїлю. Сторони також обговорили підтримку ізраїльськими партнерами формули миру та реалізації нещодавніх міжнародних ініціатив нашої держави. Приділили увагу розширенню програм гуманітарної та іншої допомоги Україні з боку Ізраїлю.

Зеленський порушив питання складної ситуації щодо перетину українцями ізраїльського кордону. Співрозмовники обговорили можливі практичні шляхи подолання цих проблем.

За результатами зустрічі депутати Юлій Едельштейн та Зеєв Елькін схвалили спільну заяву на підтримку України.

Нагадаємо, у заяві йдеться, що всі причетні до російської військової агресії проти України, бомбардувань та атак українських міст та загибелі як військових, так і цивільних українців, мають понести невідворотну відповідальність.

Напередодні з ізраїльськими депутатами зустрівся міністр оборони Олексій Резніков.

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