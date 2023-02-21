Чернігівська міська рада звернулася до ВР: Займатися розвитком міста має обрана міськрада, обороною – призначена військова адмін

Депутати Чернігівської міської ради закликали народних депутатів не голосувати за наділення Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) повноваженнями міської ради та її виконавчого комітету. Займатися розвитком Чернігова має обрана рада, а обороною — призначена військова адміністрація, наголошують депутати у зверненні, яке було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні сесії Чернігівської міської ради.

«Ми закликаємо народних депутатів України не голосувати за наділення Чернігівської міської військової адміністрації повноваженнями міської ради та її виконавчого комітету. Міська влада готова до конструктивної співпраці з МВА в усіх напрямках, що пов‘язані з захистом та обороноздатністю Чернігова. Водночас обрана 300-тисячним містом рада має продовжити працювати як правочинний орган місцевого самоврядування. Вважаємо, що ініціатива окремих політиків наділити Постановою Верховної Ради створену адміністрацію повноваженнями міської ради та її виконавчого комітету є виключно політичним, а не безпековим рішенням», - йдеться у заяві Чернігівської міської ради.

Міські депутати наголошують, що рішення про передачу повноважень міськради військовій адміністрації міста буде різко негативно сприйняте громадою міста та міжнародними партнерами України.

Крім того, воно негативно вплине на перспективи відновлення міста. Адже вже досягнуті домовленості про залучення близько 2 млрд гривень на відновлення Чернігова, але більшість партнерів вже заявляють про необхідність призупинення стосунків через питання повноважень обраної влади Чернігова, підкреслюють депутати.

«Таке рішення – це, по суті, ліквідація всієї законно обраної влади в Чернігові. Займатися життям та розвитком Чернігова повинна обрана міськрада, забезпечувати його оборону – призначена військова адміністрація. Лише такий баланс унеможливить порушення прав чернігівців та збереже цінності, за які сьогодні бореться Україна: свободу та демократію», - зазначається у заяві.

Раніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю "Суспільному" заявила, що рішення про повноваження нещодавно створеної Чернігівської міської військової адміністрації Верховна Рада має ухвалити ще в лютому, на одному з найближчих засідань.