Зеленський призначив Дмитра Брижинського головою Чернігівської міської військової адміністрації

Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті ОП.

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Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області.

Розпорядження №19/2023-рп опубліковане на сайті президента.

"Призначити Брижинського Дмитра Володимировича начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області", – йдеться у розпорядженні.

Дмитро Брижинський є полковником Збройних сил України, з жовтня 2022 року – керівником патронатної служби апарату облдержадміністрації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрацій (ОДА).