Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський призначив Дмитра Брижинського головою Чернігівської міської військової адміністрації

Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті ОП.

Зеленський призначив Дмитра Брижинського головою Чернігівської міської військової адміністрації
Фото: Суспільне

Президент України Володимир Зеленський призначив Дмитра Брижинського начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області.

Розпорядження №19/2023-рп опубліковане на сайті президента.

"Призначити Брижинського Дмитра Володимировича начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області", – йдеться у розпорядженні.

 

Дмитро Брижинський є полковником Збройних сил України, з жовтня 2022 року – керівником патронатної служби апарату облдержадміністрації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрацій (ОДА).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також