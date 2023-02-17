Миколаївський суд дозволив вийти під заставу херсонському колаборанту, - ЗМІ

Вадим Штепенко під час окупації Херсона добровільно пішов на співпрацю з росіянами та впроваджував господарську та інформаційну діяльність в інтересах РФ.

Центральний районний суд міста Миколаєва дозволив вийти під заставу у 800 тис. гривень херсонцю, який працював на росіян та був затриманий СБУ.

Про це повідомляє видання МОСТ із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Йдеться про колишнього чиновника Херсонської ОДА Вадима Штепенка.

Позавчора його в Херсоні затримали співробітники СБУ за підозрою у державній зраді.

Як відомо, Штепенко під час тимчасової окупації Херсона росіянами добровільно пішов на співпрацю з представниками окупаційної адміністрації держави-агресора та впроваджував господарську та інформаційну діяльність в інтересах РФ.

Зазначається, що компанія Штепенка захопила всі рекламні площі у місті, які до того належали різним підприємцям. Ще влітку 2022 року виданню МОСТ про це розповідали підприємці-рекламники, які виїхали з міста.

Приватне підприємство, яке належало Штепенку, власник переоформив відповідно до російського законодавства та виконував контракти і замовлення незаконної адміністрації.

На базі рекламного агентства Штепенка було організовано друк та розміщення рекламної агітаційної проросійської продукції у Херсоні.

Крім того, за даними слідства, Штепенко виконував замовлення фейкової «ректорки ХГУ» Тетяни Томіліної щодо підготовки агітаційної літератури для проведення фейкового «референдуму» на території Херсонської області.

Вчора пізно ввечері, обираючи запобіжний захід миколаївський суддя відправив Штепенка до СІЗО, але передбачив можливість внесення застави у сумі 800 тис. гривень.

Хоча, частини 4 та 6 ст. 111-1 КК України не передбачають альтернатив.

За даними слідства, Вадим Штепенко під час окупації Херсона пішов на співпрацю з представниками держави-агресора. Аби прикрити свою діяльність, перереєстрував свій бізнес за російським законодавством на родичку дружини. Сам став заступником директора рекламної агенції.

Фактично Штепенко забезпечував надання окупаційній владі послуг з виготовлення та розміщення реклами з проросійською тематикою.

За його сприяння на тимчасово окупованій території Херсонщини розміщували пропагандистські плакати і білборди з гаслами держави-агресора.

В Херсоні Штепенко здавна відомий як власник невеличкого рекламного бізнесу. У 2011-ому очолював пресслужбу Херсонської облдержадміністрації. Головою ОДА був тоді Микола Костяк. Приблизно тоді ж Штепенко став відомий на всю країну, коли перед приїздом в область Віктора Януковича заборонив журналістам приходити на урочисті заходи у кросівках, шортах та спортивних майках.

Як чиновник, також відзначився гучним корупційним скандалом. В 2012 році його звільнили через штраф у 1,7 тис гривень за суміщення посад. Виявилося, паралельно з прес-службою Штепенко очолював рекламну фірму. Інформація про ті події досі міститься у державному реєстрі корупціонерів.

Захищає Штепенка скандально відомий, двічі несудимий одіозний адвокат Михайло Величко.

Фото: МОСТ Михайло Величко і Вадим Штепенко в залі суду

Зазначається, що він свого часу представляв в судах інтереси Ігоря Семенчева, який зараз працює на окупантів, Олексія Левіна (Москала), і відомого колаборанта Сейтумера Німетуллаєва.

Також повідомляється, що саме цей миколаївський суд відпустив під домашній арешт підозрювану у державній зраді директорку херсонської школи №47.

Нагадаємо, у Херсоні затримали директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні "борди" для окупантів.