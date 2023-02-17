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У Росії підвищили генерала, який наказав штурмувати "Азовсталь"

Його призначили новим командувачем військ Центрального військового округу РФ.

У Росії підвищили генерала, який наказав штурмувати "Азовсталь"
Андрій Мордвічов
Фото: СБУ

Новим командувачем військ Центрального військового округу Росії зі штаб-квартирою в Єкатеринбурзі офіційно призначили генерал-лейтенанта Андрія Мордвічова.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант" із посиланням на базу даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Мордвічов у 2017 році був начальником Південно-Сахалінського гарнізону. У 2018 році його призначили першим заступником командувача та начальником штабу 41-ї загальновійськової армії ЦВО. У 2021 році перебував на посаді першого заступника командувача 8-ї загальновійськової армії ПВО.

Була інформація, що Мордвічов загинув на аеродромі у Чорнобаївці в березні 2022 року, але її спростували.

Нагадаємо, у вересні минулого року Служба безпеки України встановила, що саме генерал Мордвічов віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь". Йому заочно оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Командувачем військ ЦВО з 2017 року був генерал-полковник Олександр Лапін. У січні 2023 року ЗМІ повідомили, що його призначили начальником головного штабу сухопутних військ збройних сил РФ. 

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