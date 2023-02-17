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​Київський зоопарк показав врятованих фреток після восьми місяців реабілітації

Тваринки прибули до столиці навесні 2022 року.

​Київський зоопарк показав врятованих фреток після восьми місяців реабілітації
Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

У Київському зоопарку восьмимісячну реабілітацію пройшла родина фреток, яких врятували весною минулого року.

Про це повідомляється на сайті зоопарку.

"Сьогодні ми розкажемо про щасливий порятунок родини фреток. Вони прибули до нас навесні 2022 року. Це були вісім пухнастих переляканих тварин – два хлопчика та шестеро дівчаток. Усі тварини були виснажені, налякані та потребували серйозного ветеринарного догляду. Та зараз, після восьми місяців реабілітації, ми раді представити врятованих фреточок у їх новій оселі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фретки – дуже розумні, грайливі та цікаві тварини. За їх забавами можна спостерігати годинами.

Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

Також на вихідних 18-19 лютого о 12:00 у Київзоо (модуль Ведмежого континенту) бйде проводитися їхнє показове годування.

"А при зустрічі спробуйте здогадатись, кого з них звуть: Капітан Шніцель, Кола, Жовточок, Білочок, Шишечка, Персик, Какао та Гаєчка", – додали в зоопарку.

Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

Нагадаємо, що Київській зоопарк прихистив понад 200 тварин з постраждалих регіонів.

А зоопарк Рівного поповнився єнотами, альпаками і приматами, яких евакуювали з Київщини, Харкова і Дніпра.

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