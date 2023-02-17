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Втрати армії Росії та "групи Вагнера" складають до 200 000 осіб, переважно завдяки роботі артилерії, – МО Великої Британії

Зокрема 40-60 тисяч – це ліквідовані окупанти. 

Втрати армії Росії та "групи Вагнера" складають до 200 000 осіб, переважно завдяки роботі артилерії, – МО Великої Британії
Втрати 'Вагнерівців'
Фото: скрин відео

Втрати російської армії та найманців "групи Вагнера" за час повномасштабної війни в Україні складають, за даними розвідки Великої Британії, близько 175-200 000 осіб. З них загиблі становлять 40-60 000 тисяч.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері. 

"З вересня 2022 року, коли була введена «часткова мобілізація», кількість втрат у росіян значно зросла", – зазначили в повідомленні. 

За сучасними стандартами ці цифри свідчать про високе співвідношення загиблих особового складу та поранених. Майже напевно це пов’язано з надзвичайно елементарним медичним забезпеченням більшості сил.

"Артилерія майже напевно завдала більшості втрат Росії", – додали в Міноборони. 

Розвідники зазначили, що "група Вагнера" залучила велику кількість засуджених-рекрутів. Ймовірно, кількість таких втрат досягає 50%.

Нагадаємо, за оцінкою Генштабу ЗСУ, Росія втратила понад 141 000 окупантів. Для війни проти українців Росія задіяла не лише армію та найманців, а й інші формування, як росгвардію. 

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