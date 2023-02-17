​На Херсонщиині внаслідок обстрілів росіян загинули три людини

За минулу добу російські війська 76 разів обстріляли Херсонську область - били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та безпілотників.

Про це повідомила пресслужба ОВА.

Місто Херсон російська армія атакувала дев'ять разів. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали міста. Окупанти поцілили в торговельний порт та житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли три людини загинули, семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вчора вранці у селі Зміївка на Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинуло подружжя. Пізніше також повідомили, що російський снаряд вбив 70-річну мешканку Херсона просто серед вулиці.