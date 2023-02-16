Мешканцям будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир.

Сьогодні російський снаряд вбив 70-річну мешканку Херсона просто серед вулиці. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Свідками трагедії стали працівники крамниці, розташованої поруч. У самій крамниці не залишилося жодного вцілілого вікна.

"Коли вони (працівники, - ред.) вийшли з приміщення, на тротуарі побачили скривавлене тіло літньої херсонки, яка дістала смертельну травму живота. Лікарі, котрі прибули на місце події, вже нічим не могли їй допомогти… Мешканцям багатоквартирних будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир, адже від потужних ударів розбивалися вікна і уламки снарядів влучали у житло", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогдні вранці в селі Зміївка на Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинуло подружжя.

За минулу добу російські окупаційні війська 52 рази обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та безпілотників.