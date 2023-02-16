У небі над Києвом збили шість ворожих повітряних куль (оновлено)
У небі над Києвом збили шість ворожих повітряних куль (оновлено)
Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 139 770 осіб
Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 139 770 осіб
Українські військові показали збиту повітряну кулю росіян
Українські військові показали збиту повітряну кулю росіян
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні від російського снаряду загинула 70-річна жінка

Мешканцям будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир.

У Херсоні від російського снаряду загинула 70-річна жінка
Фото: Скріншот відео

Сьогодні російський снаряд вбив 70-річну мешканку Херсона просто серед вулиці. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Свідками трагедії стали працівники крамниці, розташованої поруч. У самій крамниці не залишилося жодного вцілілого вікна.

"Коли вони (працівники, - ред.) вийшли з приміщення, на тротуарі побачили скривавлене тіло літньої херсонки, яка дістала смертельну травму живота. Лікарі, котрі прибули на місце події, вже нічим не могли їй допомогти… Мешканцям багатоквартирних будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир, адже від потужних ударів розбивалися вікна і уламки снарядів влучали у житло", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогдні вранці в селі Зміївка на Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинуло подружжя.

За минулу добу російські окупаційні війська 52 рази обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та безпілотників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також