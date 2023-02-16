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Заходи в Росії з нагоди річниці війни є підготовкою до мобілізації, - ГУР

Росіянам таким чином пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій, виконуючи вказівки кремлівських старців.

Заходи в Росії з нагоди річниці війни є підготовкою до мобілізації, - ГУР
Фото: ЕРА/UPG

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що наступного тижня в Росії запланована низка офіційних заходів. Таким чином Кремль підживлює пропаганду напередодні нової хвилі мобілізації. 

Про йдеться на сайті ГУР. 

В українській розвідці зазначили, що офіційними заходами ворог планує підтримувати власні наративи, заявляти про те, що усе нібито йде за планом й російські військові “захищають” країну від усього Заходу та НАТО.

“Зокрема, ця пропагандистська активність - це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів і до нової хвилі мобілізації. Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій, виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців. Це, мабуть, не громадяни, це швидше піддані рф, тому що громадяни захищали б власні права і ставили б якість питання”, – сказав представник воєнної розвідки України в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він також додав, що, можливо, і до громадської непокори в Росії колись діло дійде. 

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни намагаються захопити Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Це місто окупанти планували “подарувати” Путіну ще на його день народження 7 жовтня, але не склалося. Натомість російський диктатор отримав у подарунок “бавовну” на Кримському мосту. 

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