Заходи в Росії з нагоди річниці війни є підготовкою до мобілізації, - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що наступного тижня в Росії запланована низка офіційних заходів. Таким чином Кремль підживлює пропаганду напередодні нової хвилі мобілізації.

Про йдеться на сайті ГУР.

В українській розвідці зазначили, що офіційними заходами ворог планує підтримувати власні наративи, заявляти про те, що усе нібито йде за планом й російські військові “захищають” країну від усього Заходу та НАТО.

“Зокрема, ця пропагандистська активність - це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів і до нової хвилі мобілізації. Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій, виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців. Це, мабуть, не громадяни, це швидше піддані рф, тому що громадяни захищали б власні права і ставили б якість питання”, – сказав представник воєнної розвідки України в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він також додав, що, можливо, і до громадської непокори в Росії колись діло дійде.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни намагаються захопити Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Це місто окупанти планували “подарувати” Путіну ще на його день народження 7 жовтня, але не склалося. Натомість російський диктатор отримав у подарунок “бавовну” на Кримському мосту.