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Нічна атака росіян не вплинула на роботу енергосистеми, – Укренерго

Дефіцит потужності відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні теж не прогнозується.

Нічна атака росіян не вплинула на роботу енергосистеми, – Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

Нічна атака Росії ракетами та дронами не призведе до необхідності обмежувати споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що споживання електроенергії  дещо підвищилось порівняно з учорашнім днем.

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні наразі теж не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання", – зазначили в Укренерго.

Наразі в Україні працюють всі види електростанцій, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Дніпропетровській області.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Повертається до активної роботи бізнес, тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

"Нагадуємо, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій", –йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні відновлення мереж, пошкоджених російськими обстрілами, відбувається рекордними темпами.

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