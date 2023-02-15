В Україні відсутній дефіцит електроенергії четверту добу поспіль, – Укренерго

Ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились.

Четверту добу поспіль в енергосистемі відсутній дефіцит і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання, яке дещо знизилося у порівнянні з початком тижня.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

“Виведено в аварійний ремонт енергоблок на одній з електростанцій. Водночас включено в роботу після ремонту один з енергоблоків на іншій електростанції. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через нехарактерне для зими водопілля мають багато ресурсів. Завдяки сприятливій погоді зростає генерація з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини”, – зазначається у дописі.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. При зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка у Сумській та Житомирській областях. Виміри в Івано-Франківській та Тернопільській областях перенесені на 21 лютого. Це пов’язано зі зміною звичного режиму споживання у цих регіонах під час релігійних свят, що впливатиме на результати вимірів.

В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є незначні мережеві обмеження, застосовуються графіки погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання.

“Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на низці електростанцій, які зазнали значних пошкоджень від 14 ракетних та 17 дронових хвиль атак росіян. Також ремонтні бригади Укренерго безперервно тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж компанії для усунення мережевих обмежень, передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів та підвищення надійності живлення”, – повідомили в компанії.

Нагадуємо, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.