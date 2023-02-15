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Сьогодні у Києві і області не відключатимуть світло

У разі перевантаження мереж можуть бути введені стабілізаційні графіки.

Сьогодні у Києві і області не відключатимуть світло
Фото: ukrinform.ua

У Києві та Київській області в середу 15 лютого енергетики не планують відключати світло. Однак, у разі перевантаження мереж, можуть бути обмеження відповідно до стабілізаційних графіків.

Про це повідомляє ДТЕК.

Мешканців Київщини закликали споживати електроенергію розумно.

"На 15 лютого ліміти від НЕК "Укренерго" відсутні. Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах столиці. Вони будуть відбуватись згідно стабілізаційних графіків (графіку погодинних відключень)", – йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, станом на ранок 14 лютого дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній.

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