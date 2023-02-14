НКРЕКП розширила можливості отримання інформації про перерви в електропостачанні для населення, - голова комісії Ущаповський

Регулятор продовжить перевіряти операторів систем розподілу та буде штрафувати їх за неефективне виконання обов'язків.

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), внесла зміни в правила інформування населення щодо графіків відключень, які спрощують доступ до інформації про них. Про це заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський в етері телемарафону у вівторок, 14 лютого.

"Фактично на сьогоднішньому засіданні ми прийняли нові правила інформування населення щодо відключень. Тепер навіть літні люди, які не мають доступу до мережі інтернет відтепер за допомогою телефону зможуть зв'язатись з операторами кол-центрів, і вони тепер зобов'язані надавати інформацію про графіки. А ще ми зобов'язали обленерго друкувати ці графіки прямо на платіжних документах. При цьому зберігається інформування через вебсайт компаній і кабінети споживачів", - сказав він.

Костянтин Ущаповський також додав, що Регулятор продовжить перевіряти операторів систем розподілу та буде штрафувати їх за неефективне виконання обов'язків.

При цьому він зазначив, що на тлі війни та втрат обленерго, НКРЕП застосовує до операторів мінімальні штрафи у 85 тис. грн. Та навіть попри це обленерго вже оштрафували на 1 млн 275 тис. грн.

Він зазначив, що завдяки зусиллям енергетиків, навіть після чергового масованого ракетного обстрілу у п'ятницю, 10 лютого, вже в неділю в Україні вдалось забезпечити бездефіцитний баланс електроенергії.

Голова НКРЕП підкреслив, що крім Одеси, усі інші регіони не мають проблем із забезпеченням електроенергією.

"Всі споживачі України отримують електроенергію в повному обсязі, за виключенням Одеси, де є мережеві пошкодження. Та роботи продовжуються і ми очікуємо, що до кінця наступного тижня проблеми будуть вирішені й там. Щодо Львова, та коли я сьогодні прочитав заяву мера (що у людей немає світла по пів дня), говорив з керівництвом Львівобленерго і керівники компанії підтвердили мені, що Львів з неділі повністю забезпечено електроенергією", - зазначив він.

Нагадаємо, як повідомляло НЕК "Укренерго", станом на ранок 14 лютого дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній.