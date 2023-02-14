Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні буде створений резервний запас нафти на випадок кризи, – глава уряду

У резервах будуть запаси, які в об’ємах складатимуть 61 день внутрішнього споживання.

В Україні буде створений резервний запас нафти на випадок кризи, – глава уряду
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає створення резервних запасів нафти та нафтопродуктів на випадок кризової ситуації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 14 лютого.

“Сьогодні на порядку денному маємо важливий документ зі сфери національної безпеки – законопроєкт про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Буде створена диверсифікована система зберігання. У разі настання кризової ситуації в нас у резервах будуть запаси, які в об’ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання. Це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері”, – розповів глава уряду.

 

За його словами, законопроєкт передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, а також визначає питання зберігання, безпеки, моніторингу та репортингу.

“Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів – це питання національної безпеки, яке актуальне зараз, але залишиться так само важливим і після нашої перемоги та завершення війни”, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, глава уряду також повідомив про те, що у січні Україна отримала від міжнародних партнерів 4,2 млрд доларів допомоги, у лютому надійде ще 2 млрд. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також