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БЕБ передало військовим вилучену у псевдоволонтерів амуніцію і медикаменти на 2 млн гривень

Товари були завезені в Україну за підробленими документами як гуманітарна допомога.

БЕБ передало військовим вилучену у псевдоволонтерів амуніцію і медикаменти на 2 млн гривень
Фото: БЕБ

Співробітники Бюро економічної безпеки України передали на потреби ЗСУ та Національної гвардії України понад 3 000 кровоспинних засобів, понад 200 розвантажувальних жилетів, плитоносок та бронепластин до них.

Також були передані шоломи, аптечки, пристрої нічного бачення та оптичні приціли. Загальна вартість партії – 2 млн гривень, повідомляє сайт БЕБ.

Засоби захисту та інші товари були завезені в Україну за підробленими документами як гуманітарна допомога, але військовим амуніцію не передали, а намагалися реалізувати за гроші.

Детективи БЕБ припинили протиправну схему постачання на територію України товарів військового призначення та подвійного використання під виглядом гуманітарної допомоги. Партія товару була вилучена під час обшуків приміщень у Київській області.

Під час досудового розслідування Бюро економічної безпеки отримало рішення суду щодо передачі такого майна на потреби ЗСУ.

Двом учасникам кримінального провадження наразі повідомлено про підозру за ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України спільно з СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Нагадаємо, нещодавно БЕБ передало ЗСУ вилучену техніку на 112 млн гривень.

Нагадаємо, БЕБ викрило ухилення від сплати мита на 16 млн гривень при імпорті спецтехніки. 

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