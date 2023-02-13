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90 тис. родин Донеччини і Дніпропетровщини знову зі світлом

Через постійні атаки мешканці цих областей регулярно лишаються без електрики. 

90 тис. родин Донеччини і Дніпропетровщини знову зі світлом
Фото: ДТЕК

Минулого тижня електрикам вдалося заживити 95 населених пунктів у Донецькій і Дніпропетровський областях, що регулярно потерпають від російських атак.

Про це ДТЕК повідомляє у Telegram.

“Донецька та Дніпропетровська області продовжують потерпати від постійних бойових дій, але попри всі складнощі, минулого тижня енергетикам ДТЕК вдалось заживити 95 населених пунктів у цьому регіоні”, – йдеться у повідомленні.

Знову зі світлом:

  • 41 тис. родин Донеччини;
  • 49 тис. сімей Дніпропетровщини.

 

Нагадаємо, у Києві та п'ятьох областях сьогодні не буде планових відключень світла. Обмеження можуть бути в разі перевантаження мереж.

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