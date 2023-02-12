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Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики

Наразі Міністерство соціальної політики готує проєкт рішення уряду.

Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики

Індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, як це передбачено профільним законодавством.

Про це повідомляє пресцентр Мінсоцполітики.

Як зазначається, наразі Міністерство соціальної політики готує проєкт рішення уряду, яке буде винесено на розгляд Кабінету Міністрів найближчим часом.

"Відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" , індексація пенсій має проводитись щороку з 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітної плати у попередні три роки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року Кабінет міністрів України припинив діяльність Фонду соціального страхування і приєднав його до Пенсійного фонду.

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