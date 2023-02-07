Кубракову призначили двох заступників

Серед них - Олександр Бутенко та Сергій Деркач.

Кабінет Міністрів призначив двох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Штат міністерства поповнили Олександр Бутенко та Сергій Деркач.

Нагадаємо, нещодавно уряд призначив Мустафу Найєма головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. До цього КМУ звільнив Найєма з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Торік у грудні Кабмін ухвалив рішення об'єднати Міністерство інфраструктури й Міністерство розвитку громад і територій.