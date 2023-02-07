Кубракову призначили двох заступників

Кабінет Міністрів призначив двох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Штат міністерства поповнили Олександр Бутенко та Сергій Деркач.
Нагадаємо, нещодавно уряд призначив Мустафу Найєма головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. До цього КМУ звільнив Найєма з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Торік у грудні Кабмін ухвалив рішення об'єднати Міністерство інфраструктури й Міністерство розвитку громад і територій.