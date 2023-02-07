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НАБУ оголосило в розшук заступника голови Сумської облради Вадима Лисого

Він не вказав у декларації за 2020 рік відомості про взяту ним позику у розмірі 1,6 млн гривень.

НАБУ оголосило в розшук заступника голови Сумської облради Вадима Лисого
Фото: Суспільне

НАБУ розшукує заступника голови Сумської обласної ради Вадима Вікторовича Лисого за підозрою у недекларуванні.

Про це Національне антикорупційне бюро України повідомляє у Telegram.

“НАБУ розшукує заступника голови Сумської облради за підозрою у недекларуванні. Він не вказав у декларації за 2020 рік відомості про взяту ним позику у розмірі 1,6 млн гривень (еквівалентно 60 тис. доларів США на дату підписання договору)”, – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 вересня 2022 року на пленарному засіданні 13-ї сесії Сумської обласної ради обрали першим заступником голови ради Вадима Лисого від ВО "Батьківщина".

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