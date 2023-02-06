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В Україні зростає споживання електроенергії, дефіцит потужності зберігається, – Укренерго

Дефіцит потужностей відчутний у ранкові і вечірні години.

В Україні зростає споживання електроенергії, дефіцит потужності зберігається, – Укренерго
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 6 лютого, через похолодання і початок робочого тижня в Україні зростає споживання електроенергії.

"Споживання електроенергії зростає. Причиною цього є не тільки початок робочого тижня, але і суттєве похолодання. Відтак в країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години", – повідомляє у Facebook Укренерго.

Наразі мережеві обмеження зберігаються в:

  • Києві;
  • Одеській області;
  • Київській області.

До усіх обленерго були доведені ліміти споживання, перевищення яких призведе до запровадження аварійних відключень в регіоні.

Наразі в Одесі й прилеглих районах тривають аварійні відключення.

"Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго спільно працюють над заживленням споживачів Одеси по резервних схемах. Також об’єкти критичної інфраструктури мають поступово перейти на альтернативні джерела живлення, що на даному етапі дозволить вивільнити певний обсяг потужності та спрямувати його для побутових споживачів", – поінформували в Укренерго.

Зараз ремонтні роботи сконцентровані на одному з об’єктів, який дозволить прискорити відновлення електропостачання Одеси та Одеського району.

 

Нагадаємо, 5 січня в Україні поступово зростає споживання електроенергії через посилення морозів.

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