Запрацювали після ремонту два блоки на електростанціях, дефіцит потужності зменшився, - Укренерго

Водночас наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі.

Укренерго реконструювало міждержавну ЛЕП з високошвидкісною лінією технологічного зв’язку з мережами угорського системного опера

В Україні запрацювали два блоки електростанцій після ремонтів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Вийшов з ремонту один блок на тепловій електростанції. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції «Укренерго» включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій", - йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Через збільшення виробництва електроенергії та ТЕС та у зв'язку з вихідним споживання електроенергії знизилось і зменшився дефіцит потужності.

В Міністерстві енергетики зазначили, що дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме до 12% від потреби.

Однак в Укренерго кажуть - наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Дефіцит потужності зберігається.

У компанії додали, що завершили ремонт та включили в роботу одну з ліній електропередачі на півдні України.

"Це дозволить передати більше електроенергії у південний регіон країни, у тому числі у деокуповану Херсонщину", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Міненерго, через бойові дії найскладніша ситуація із знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

"Через дефіцит генеруючої потужності та мережеві обмеження найбільша частка відключених споживачів у Волинській, Одеській та Чернівецькій областях", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго. Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.

Раніше в Укренерго повідомляли, що імпорт електроенергії з Європи може закрити до 40-50% дефіциту, який зараз є в енергосистемі України.