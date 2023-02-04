Запрацювали після ремонту два блоки на електростанціях, дефіцит потужності зменшився, - Укренерго

В Україні запрацювали два блоки електростанцій після ремонтів.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Вийшов з ремонту один блок на тепловій електростанції. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції «Укренерго» включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій", - йдеться в повідомленні пресслужби компанії.
Через збільшення виробництва електроенергії та ТЕС та у зв'язку з вихідним споживання електроенергії знизилось і зменшився дефіцит потужності.
В Міністерстві енергетики зазначили, що дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме до 12% від потреби.
Однак в Укренерго кажуть - наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Дефіцит потужності зберігається.
У компанії додали, що завершили ремонт та включили в роботу одну з ліній електропередачі на півдні України.
"Це дозволить передати більше електроенергії у південний регіон країни, у тому числі у деокуповану Херсонщину", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Міненерго, через бойові дії найскладніша ситуація із знеструмленнями в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.
"Через дефіцит генеруючої потужності та мережеві обмеження найбільша частка відключених споживачів у Волинській, Одеській та Чернівецькій областях", - додали в міністерстві.
Нагадаємо, зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго. Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.
Раніше в Укренерго повідомляли, що імпорт електроенергії з Європи може закрити до 40-50% дефіциту, який зараз є в енергосистемі України.