На Одещині сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго

Зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго.
Про це повідомили в пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
За інформацією компанії, це вже друга аварія за останню добу.
"У зв’язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
У "ДТЕК Одеські електромережі" додали, що фахівці Укренерго усувають аварію, а електропостачання буде відновлено відразу після завершення робіт.
Нагадаємо, 3 лютого через з масштабну аварію на підстанції НЕК "Укренерго" було тимчасово знеструмлено Суворовський, Приморський та Малиновський райони Одеси та частину Одеського району.