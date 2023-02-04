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На Одещині сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго

Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.

На Одещині сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго
Фото: dtek-kem.com.ua

Зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго

Про це повідомили в пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

За інформацією компанії, це вже друга аварія за останню добу.

"У зв’язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити об’єкти критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У "ДТЕК Одеські електромережі" додали, що фахівці Укренерго усувають аварію, а електропостачання буде відновлено відразу після завершення робіт.

Нагадаємо, 3 лютого через з масштабну аварію на підстанції НЕК "Укренерго" було тимчасово знеструмлено Суворовський, Приморський та Малиновський райони Одеси та частину Одеського району.

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