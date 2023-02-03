Для запуску Запорізької АЕС після деокупації знадобиться два місяці, - Енергоатом

За цей час фахівці мають перевірити на придатність обладнання до роботи, а також розмінувати прилеглу територію.

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Для запуску Запорізької атомної електростанції після деокупації знадобляться значні час та зусилля. Станція потребуватиме щонайменше двомісячної інспекції.

Про це заявили в НАЕК "Енергоатом".

Спеціалісти мають перевірити стацію на предмет придатності обладнання до роботи, а також розмінувати прилеглу територію.

В Енергоатомі зазначили, що українська сторона співпрацює з МАГАТЕ щодо демілітаризації ЗАЕС та встановленні довкола станції 30-кілометрової зони безпеки задля запобігання ядерній катастрофі.

"...Подальший простій найбільшої в Європі АЕС веде до деградації систем і обладнання, оскільки не дотримується необхідний температурний режим їх функціонування, а блоки перебувають у холодному неробочому стані", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, Швеція планує виділити МАГАТЕ близько $2 млн для місії в Україні.

Тим часом російське окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС на 45% знижує зарплату працівникам, які підписали контракти з фейковим АТ, яким керує "Росатом".