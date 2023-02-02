Україна підписала угоду з ЄС про участь у програмі “Єдиний ринок”, – Шмигаль

Україна підписала з Європейським Союзом угоду про участь у програмі “Єдиний ринок” та меморандум щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Прем'єр-міністр зазначив, що за підсумками спільних консультацій з Урсулою фон дер Ляєн підписали два важливі документи:

меморандум між Україною та ЄС щодо стратегічного партнерства у сфері відновлюваних газів, біометану, водню та інших синтетичних газів. Україна має надзвичайний потенціал у цій галузі, яка є майбутнім енергетики;

угоду щодо участі України в програмі ЄС "Єдиний ринок". Бюджет програми складає 4,2 млрд євро, а один із її основних компонентів – розвиток конкурентоспроможності бізнесу. Участь України у цьому проекті сприятиме додатковій підтримці українських підприємців, які є фундаментом нашої економіки.

Нагадаємо, сьогодні голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що Рада Євросоюзу виділила Україні 500 млн євро у рамках сьомого пакету фінансової допомоги. Також ЄС надасть 45 млн євро для місії військової допомоги.