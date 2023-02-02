Рада ЄС виділила Україні 500 млн євро допомоги

2 лютого Рада Євросоюзу виділила Україні 500 мільйонів євро.

Про це у своєму твітері повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, це вже сьомий пакет фінансової допомоги нашій державі. Також ЄС надасть 45 млн євро для місії військової допомоги.

Кулеба зазначив, що безпекова допомога від блоку "життєво важлива" і наближає Україну "до перемоги над російським агресором".

Нагадаємо, МВФ розглядає пакет допомоги Україні на 16 млрд доларів. Тим часом уряд Японії виділив на відновлення України ще 170 млн доларів.