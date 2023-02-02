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МЗС просить передати Саакашвілі Україні, – заява

Українські дипломати також звернулися до іноземних урядів та міжнародних організацій із закликом стати публічно на захист експрезидента Грузії.

МЗС просить передати Саакашвілі Україні, – заява
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест щодо негуманного поводження із громадянином України Міхеілом Саакашвілі, який утримується за ґратами в Грузії.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю. Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії", – наголосили в міністерстві.

Україна закликає грузинську владу негайно припинити знущатися над Саакашвілі, передати його Україні і "не гратись із життям людини заради політичної помсти".

МЗС також звернулося до іноземних урядів та міжнародних організацій стати публічно на захист Саакашвілі.

Зазначимо, що днями Сейм Польщі закликав відпустити увʼязненого експрезидента Грузїі на лікування за кордон.

Нагадаємо, адвокат Саакашвілі, а також його близькі, повідомили про переведення Саакашвілі до реанімації. Президент Володимир Зеленський 1 лютого на брифінгу з австрійським колегою Александром Ван дер Белленом показав фото ув'язненого Саакашвілі та заявив, що керівництво цієї держави вбиває українського громадянина.

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