Росія набуває характерних рис диктатури, – дослідження Economist

Ситуація з демократією у світі трохи покращилася в 2022 році після зняття ковідних обмежень, але значно погіршилася в Росії після її вторгнення в Україну.

Про це йдеться у дослідженні “Індекс демократії” групи Economist Intelligence Unit (EIU), аналітичного підрозділу британського журналу Economist, повідомило BBC.

Так, менше половини населення планети (45,3%) живе в умовах демократії, більше третини – 36,9% – в умовах авторитарного правління, переважно у Росії та Китаї.

Трохи менше ніж 8% населення живе в умовах “повної демократії” – у цій групі понад 20 країн, у тому числі Канада, Швеція та Уругвай.

“Після вторгнення в Україну (демократичні) показники Росії показали найрізкіше падіння серед усіх країн світу. Росія вже довгий час перебуває на траєкторії відходу від демократії і зараз набуває багато характерних рис диктатури”, – заявили аналітики.

У дослідженні зазанчено, що російська влада здійснює безпрецедентні репресії проти ЗМІ та опозиції з того часу, як президент Росії Володимир Путін ввів війська в Україну рік тому.

Серед позитивних тенденцій, які відзначають аналітики, – перехід Чилі, Франції та Іспанії з категорії “недосконала демократія” в категорію “повна демократія” – здебільшого це сталося через скасування жорстких коронавірусних заходів, які обмежували свободу громадян.

“Але з глобальної точки зору 2022 “розчарував демократію”, – йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, колишній президент Франції Франсуа Олланд заявив, що президент Росії Володимир Путін є “радикально раціональним” лідером, який робить ставку на те, що країни Заходу втомляться підтримувати Україну і домовляться про припинення конфлікту шляхом переговорів, яке буде вигідним для Росії.