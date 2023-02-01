Зеленський заявив, що влада Грузії вбиває громадянина України Саакашвілі

"Вони його отруїли і потрішки його, вибачте, вбивають...", - сказав глава держави.

Президент Володимир Зеленський на брифінгу з австрійським колегою Александром Ван дер Белленом показав фото ув'язненого в Грузії Міхеіла Саакашвілі та заявив, що керівництво держави вбиває українського громадянина.

За словами Зеленського, світлини експрезидента Грузії передав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Я хотів би вам показати, що вони роблять. Вони його (Саакашвілі - Ред.) вбивають.... Ви знаєте, що вони його отруїли і потрішки його, вибачте, вбивають. Ось так виглядає колишній президент Грузії", - продемонстрував фото Зеленський.

"Тому отаке питання - Грузія, за кого вона сьогодні, керівництво? Вони нейтральні? Вони за Росію? Тому що Росія відноситься до своїх політиків так само, як сьогодні керівництво Грузії відноситься вже не їх політиків, до речі, а громадян України", - підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що з повагою ставиться до питання нейтральності Грузії (щодо її ставлення до російсько-української війни), але "з великим нерозуміння ставимося до ось такого відношення".

Президент також назвав цю ситуацію "публічним катуванням громадянина України".

Нагадаємо, напередодні адвокат колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, а також його близькі, повідомили про переведення Саакашвілі до реанімації.

Раніше Сейм Польщі у своїй резолюції закликав владу Грузії негайно відпустити увʼязненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон. Також польські парламентарі закликали міжнародну спільноту врятувати життя Саакашвілі.