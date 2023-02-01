Посадовець Міноборони Лієв назвав сфабрикованим вкидом поширену інформацію щодо його "проросійськості"

Т.в.о. голови департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександр Лієв прокоментував оприлюднену головою ЦПК Віталієм Шабуніним інформацію стосовно нібито антиукраїнського минулого.

У дописі в фейсбук він заявив, що в будь-яку хвилину готовий подати заяву про звільнення і продовжувати роботу задля перемоги в будь-які формі, зокрема "рядовим солдатом". Він також вважає, що публікація дискредитуючих матеріалів про нього має замовний характер.

"По суті самих матеріалів, в яких на мене вішають проросійські ярлики, я нещодавно надавав ґрунтовну відповідь. Один народний депутат звернувся до міністра оборони з ідентичними «матеріалами». Я письмово описав кожен з епізодів і попросив міністра оборони призначити перевірку мене на поліграфі. Міністр оборони звернувся до СБУ і мене запросили в кабінет психологічної експертизи в центральний офіс СБУ, що на Володимирській вулиці. Чотири з половиною години доволі нудної процедури. Запитання стосувалися державної таємниці, зв’язків з різними іноземними громадянами та спецслужбами і корупційних ризиків. Відвертість моїх відповідей була підтверджена. Публікація Віталія Шабуніна – це передрук матеріалів кількох попередніх інформаційних кампаній проти мене, інспірованих конкретними людьми, мотивація яких корислива і зрозуміла", – заявив Лієв.

За його словами, першу таку кампанію влаштував власник Чернівецької газети "ЧАС" Петро Кобевко 15 років тому, який нібито від нього вимагав щомісячний хабар у 10 тис. доларів США в обмін на "лояльність". Друга замовна кампанія, за його словами, відбулася, коли Лієв був виконавчим директором Національної суспільної телерадіокомпанії, і її замовником був Андрій Деркач.

"Однією з фішок взяли той факт, що я народився в Ухті, де тимчасово знаходилася моя мати, але трирічною дитиною я став мешканцем українського Армянська, АР Крим. Щодо відео з ніби «виправданням російської агресії». В той лютневий день 2014 року ранком була розповсюджена інформація про референдум, на якому нібито буде запропоновано розширення повноважень АР Крим у складі України. В ті часи українські області та АР Крим практично не мали повноважень. Напевно, зараз після децентралізації це важко пригадати, але пригадайте. На тому відео-коментарі кореспонденту «Громадського» я говорив про необхідність збільшення повноважень АРК і підкреслював, що саме у складі України. Повне відео є в Ютьюбі, більшу частину того коментаря я говорю українською. Але технологи та піарники Деркача нарізали з того необхідні шматочки. Вже через два дні після того відеозапису, окупанти заявили про інший зміст референдуму. Вдень я зробив декілька публічних заяв, отримав погрози. Увечері зібрав дітей, речі та виїхав з Криму. За декілька днів окупанти оголосили мене персоною нон-грата, заборонивши в’їзд в Крим, а причиною в своєму «рішенні» сєпаратисти назвали «невизнання легітимності референдуму»", – сказав він.

Лієв навів аргументи, які, на його погляд, заперечують його проросійськість, і додав, що у 2014-2022 роках чорити рази успішно пройшов спецперевірки з допуску до державної таємниці та має нагороди ГУР, ГК ЗСУ, МО.

"27 січня ГУР МО попередило, що очікує найближчим часом інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації військово-політичного керівництва. Ні, звичайно, я ніяке не військово-політичне керівництво. Я організатор, виконавець. Сфабрикований «вкид» відриває мене від роботи, ускладнює стосунки з контрагентами-постачальниками, дискредитує мене в очах офіцерів моєї команди, але направлений він не проти мене, очевидно, це спроба дискредитувати міністра оборони. Хто за цим стоїть і для чого це робить, я не знаю. Впевнений, що цим питанням займаються більш компетентні люди. Я готовий знову пройти поліграф по всіх згаданих питаннях, цього разу публічно. І одразу даю дозвіл на оприлюднення результатів. Я готовий в будь-яку хвилину подати заяву про звільнення та продовжувати роботу задля перемоги в будь-якій іншій формі, в тому числі, рядовим солдатом", – запевнив він.

Шабунін писав, що Лієв – людина, яка уповноважена підписувати збройні контракти Міноборони і від нього "залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є вся інформацію про іноземні комплектуючі, графік проплат за контрактами, місця розташування виробництв в Україні і терміни поставок".

Лієв був міністром курортів та туризму АР Крим за часів Віктора Януковича, і, як писав Шабунін, був нагороджений в 2013 році орденом святой Анни Трєтьєй Стєпєні від Глави Російського Імпєраторського Дома Государині Вєлікой Княгіні Марії Владіміровни, а в інтервʼю "Громадському" закликав Київ “почути Крим” і “легалізувати референдум” за його статус. Крім того, за словами Шабуніна, нібито "Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії і поблизу Генічеська".

Лієв призначений т.в.о. керівника департаменту Міноборони влітку 2022.