Також ішлося про взаємодію компанії AeroVironment з українськими виробниками озброєння та військової техніки.

У Міноборони провели консультації з делегацією американської компанії AeroVironment про постачання озброєння для потреб ЗСУ.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Як відомо, AeroVironment спеціалізується на виготовленні баражуючих боєприпасів та ударних безпілотних літальних комплексів.

Заступники міністра оборони Володимир Гаврилов та Денис Шарапов зустрілися з представниками компанії Чарлсом Діном та Бретом Хашем та обговорили взаємодію компанії з українськими виробниками озброєння і військової техніки.

Фото: Пресслужба Міністерства оборони України

За інформацією пресслужби Міноборони, очікується плідна співпраця за іншими типами БпЛА AeroVironment.

"Після 24 лютого 2022 року ми щодня покращуємо свою роботу для допомоги Україні. Підтримуємо Україну у цій війні. Ми готові працювати з Міноборони й українськими виробниками зброї в рамках надання матеріально-технічної допомоги, а також через інші програми які існують між нашими країнами", – заявив віце-президент AeroVironment Чарлс Дін.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США законтрактувало для України дрони-камікадзе Switchblade 600 виробництва AeroVironment.

Торік у квітні компанія заявила, що надасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon і забезпечить послугами з навчання Міноборони та Сили тероборони.