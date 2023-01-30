На Донеччині в бою з росіянами загинув майор авіації Мурашко

Під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області загинув пілот Данило Мурашко.

Про це повідомляє 299-а бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

Із загиблим попрощалися 30 січня. Зазначається, що командир авіаційної ланки Мурашко від першого дня повномасштабної збройної агресії РФ здійснив 141 бойовий виліт.

В складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 осіб живої сили противника. Неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з під авіаційних та ракетних ударів противника.

Мурашко нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів. Під час виконання бойового завдання у складі пари 27 січня 2023 року був підбитий ворожим винищувачем.

"Побачивши поблизу населений пункт Шабельківка, пілот не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. В зв’язку з цим втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватися та загинув смертю Героя. Майор Мурашко командуванням військової частини представлений до присвоєння звання "Герой України" (посмертно)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Корсунь-Шевченківському попрощалися з українським військовим, аеророзвідником 72-ї бригади Олегом Собченком, який загинув 24 січня на Донбасі.