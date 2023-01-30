Зеленський і глава уряду Данії оглянули зруйновану будівлю Миколаївської ОВА і морський порт

Президент повідомив про потреби міста для відновлення інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністер Данії Метте Фредеріксен оглянули зруйновану росіянами інфраструктуру в Миколаєві.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Зазначається, що президент й голова данського уряду оглянули будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації, яка частково зруйнована внаслідок російського ракетного обстрілу 29 березня 2022 року. Тоді жертвами російської атаки стали 37 осіб.

Зеленський розповів про руйнування, яких зазнало місто через ворожі обстріли, та поінформував про потреби у відновленні інфраструктури Миколаєва.

Президент України та прем’єр-міністр Данії відвідали Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ворожих ракетних і дронових атак.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський поїхав до Миколаївської області.