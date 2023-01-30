ЗМІ розповіли, як Meta та Twitter приглушують голос воюючої України

Війна в Україні, яка розпочалась дев’ять років тому, перша в світі повністю висвітлюється онлайн, але цьому заважає політика корпорації Meta та соцмережі Twitter, яку нещодавно придбав Ілон Маск. Через неї дописи українських блогерів та пересічних громадян, які стосуються поточної ситуації в країні, приховуються, а сторінки в Instagram і Facebook блокуються.

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Журналісти зазначили, що українці за 11 місяців війни регулярно стикаються з фактами, коли їх дописи про чергову ракетну атаку на місто, чи жахи окупації зникають зі стрічки. Привід нібито в недотриманні політики компанії Meta, а саме наявності мови ворожнечі або символів. І навіть якщо текст не міститиме «образливих» епітетів для ворога на кшталт «русня», «кацапи», «окупанти», а буде нейтральним і не порушуватиме прямо правила платформи, (це може бути, наприклад, заклик до насильства) невідомо, чи залишать його. Виключень не роблять навіть якщо йдеться про репости з офіційних сторінок перших осіб держави, зокрема президента України.

Один з тисячі прикладів – акаунт блогерки Улі Станіславської з майже 350 тисячами підписників. Дівчина активно волонтерить на користь ЗСУ, збираючи донати через соціальні мережі. Але її сторінку вже двічі блокували, останній раз, на думку блогерки, за згадування слова «Херсон» у сторіз.

Так само небажаним для соціальних мереж є пости про полк «Азов», який офіційно входить до складу Національної гвардії України. Наприклад, в перших числах серпня 2022-го року перестала бути доступна сторінка Асоціації Родин Захисників «Азовсталі». А нещодавно у соцмережі видалено нейтральний пост Катерини Поліщук з позивним «Пташка» - дівчини-парамедика, відомої завдяки відео зі співами в укритті «Азовсталі».

Питання блокування українських користувачів в Instagram і Facebook намагались вирішити на рівні Мінцифри через офіційні звернення до корпорації Meta та зустрічі з її топменеджерами. І хоча велику кількість акаунтів вдається з часом розблокувати, глобальних змін не відбулось. При цьому, за словами віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, соцмережі створені для того, щоб розповідати правду.

На думку експертів, причина того, що пости про війну приховуються, а акаунти блокуються полягає за великим рахунком у бажанні Meta заробляти на своїх майданчиках. Бо реклама на фоні контенту про зруйнований житлові будинки Харкова чи Днепра, жертв обстрілів Запоріжжя чи вже звільненого Херсону, поранених бійців, що боронять Бахмут, неможлива. Та цю правду має бачити світ, чи хоча б читати, наприклад, у Twitter, який став належати Ілон Маску. Та і тут трапилась халепа – у грудні у соцмережі стало неможливим залогінитись або зареєструватись з українського номера.

Однак українці сподіваються, що жага заробітку поступиться здоровому глузду і доступ до правдивої інформації про війну не буде припинятися ні на мить!