Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся з Президентом з глобальних питань компанії Meta Ніком Клеггом.

Про це Федоров повідомив у своєму Facebook.

"Говорили про співпрацю, про ситуацію з блокуванням українських медіа у Facebook у Instagram, українських блогерів, про блокування контенту батальйону "Азов". Багато рішень вже зроблено, багато рішень буде прийнято в майбутньому, у найближчий час. Ми продовжуємо нашу співпрацю — впевнений, що блокувань, обмежень контенту буде менше, і більше людей у всьому світі будуть знати про те, що реально відбувається d нашій країні", - сказав міністр.

Він додав, що під час зустрічі говорили про підтримку платформи United24. Також у Мінцифри сформували стратегічні плани для співпраці з компанією, серед них - відкриття офісу в Україні.

"Робимо все, щоб глобальні корпорації підтримували нашу країну", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, наприкінці лютого Федоров закликав Цукерберга заблокувати росіянам доступ до Facebook та Instagram.

За інформацією Reuters, Facebook тимчасово дозволить публікувати дописи з побажанням смерті Путіну та Лукашенку.