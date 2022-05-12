​У Кіберполіції розповіли, як не стати жертвою хакерських зламів і викрадення даних

Кіберполіція оприлюднила рекомендації, як мінімізувати ризики витоку даних і не стати жертвою хакерських зламів.
За інформацією пресслужби відомства, окупанти здійснюють кібератаки не лише на урядові структури, а й на пересічних громадян.
"Адже ваша інформація у смартфоні чи в інтернеті – це не лише фото з відпочинку або фото улюбленця. Це банківська, робоча та інша приватна інформація, яку зловмисники можуть використати у власних цілях", - наголосили в Кіберполіції.
Серед рекомендацій:
- створювати надійні, складні паролі та не використовувати однаковий пароль для кількох ресурсів. "Пароль має містити не менш ніж 8 символів, літери, цифри та спеціальні символи, а також не містити персональних даних. За можливості, оновіть паролі до облікових записів та змініть паролі на електронних поштових скриньках", - підкреслили у відомстві.
- вмикати двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість. Фахівці кажуть - тоді для входу до акаунту, крім логіну та паролю, потрібно ввести код підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний додаток.
- не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли у листі від друга. "Пам’ятайте, що хакери могли зламати його акаунти і розсилати з них посилання, за якими ховається вірус або фішинговий ресурс. У більшості випадків інфіковані листи надходять електронною поштою", - пояснили в Кіберполіції.
- перевіряти правильність URL-адреси необхідного сайту. Будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс.
- не вводити будь-які конфіденційні дані на незнайомих сайтах та не повідомляти такі дані стороннім особам.
- створювати резервні копії; це врятує від втрати важливої інформації.
- завантажувати програми та додатки лише з офіційних джерел.
- вчасно встановлювати оновлення операційної системи.
- за можливості зберігати важливі дані на зашифрованих або зовнішніх носіях.
Нагадаємо, днями Кіберполіція викрила хакерів, які здійснювали фішингові атаки на іноземні банки.
Наприкінці квітня російські загарбники підробили бот Кіберполіції "Народний месник".