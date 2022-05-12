​У Кіберполіції розповіли, як не стати жертвою хакерських зламів і викрадення даних

Окупанти здійснюють кібератаки не лише на урядові структури, а й на пересічних українців.

Кіберполіція оприлюднила рекомендації, як мінімізувати ризики витоку даних і не стати жертвою хакерських зламів.

За інформацією пресслужби відомства, окупанти здійснюють кібератаки не лише на урядові структури, а й на пересічних громадян.

"Адже ваша інформація у смартфоні чи в інтернеті – це не лише фото з відпочинку або фото улюбленця. Це банківська, робоча та інша приватна інформація, яку зловмисники можуть використати у власних цілях", - наголосили в Кіберполіції.

Серед рекомендацій:

створювати надійні, складні паролі та не використовувати однаковий пароль для кількох ресурсів. "Пароль має містити не менш ніж 8 символів, літери, цифри та спеціальні символи, а також не містити персональних даних. За можливості, оновіть паролі до облікових записів та змініть паролі на електронних поштових скриньках", - підкреслили у відомстві.

вмикати двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість. Фахівці кажуть - тоді для входу до акаунту, крім логіну та паролю, потрібно ввести код підтвердження, що приходить на телефон, електронну скриньку або у відповідний додаток.

не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, навіть якщо вони надійшли у листі від друга. "Пам’ятайте, що хакери могли зламати його акаунти і розсилати з них посилання, за якими ховається вірус або фішинговий ресурс. У більшості випадків інфіковані листи надходять електронною поштою", - пояснили в Кіберполіції.

перевіряти правильність URL-адреси необхідного сайту. Будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс.

не вводити будь-які конфіденційні дані на незнайомих сайтах та не повідомляти такі дані стороннім особам.

створювати резервні копії; це врятує від втрати важливої інформації.

завантажувати програми та додатки лише з офіційних джерел.

вчасно встановлювати оновлення операційної системи.

за можливості зберігати важливі дані на зашифрованих або зовнішніх носіях.

Нагадаємо, днями Кіберполіція викрила хакерів, які здійснювали фішингові атаки на іноземні банки.

Наприкінці квітня російські загарбники підробили бот Кіберполіції "Народний месник".