У Харкові демонтують під’їзд будинку, у який вчора влучила російська ракета, – Терехов

У Харкові триває розбір завалів будинку, у який поцілила російська ракета вночі 29 січня. Зруйнований влучанням під’їзд буде демонтований.

Про це повідомив на місці події Харківський міський голова Ігор Терехов, пише Укрінформ.

“Зараз триває розбір завалів, іде експертна оцінка. Що стосується цього під’їзду, його повинні розібрати. І потім заново все відбудувати. Щодо інших під’їздів, то зараз там тривають комунальні роботи, будемо відновлювати тепло-, водо-, енергопостачання”, – повідомив Терехов.

За його словами, комунальні роботи триватимуть весь день. Світло та газ мають з’явитися в домі до кінця дня або ж уранці 31 січня. Семеро мешканців, які потребують відселення, розмістять у гуртожитку. Дітей серед них немає.

Нагадаємо, 29 січня близько 23:00 російські військові почали обстріл Харкова. Унаслідок ракетної атаки зруйнований поверх одного з під’їздів будинку. Одна людина загинула, троє отримали поранення.