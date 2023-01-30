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Відомства передадуть прикордонникам списки чиновників, які можуть виїхати за кордон, - Немчінов

27 січня Кабмін заборонив на час війни виїзд чиновників за кордон.

Відомства передадуть прикордонникам списки чиновників, які можуть виїхати за кордон, - Немчінов
Фото: ДПСУ

Усі відомства мають передати Держприкордонслужбі списки посадових осіб, яким дозволено виїжджати за кордон.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Усі відомства зобов'язані подати Державній прикордонній службі списки таких посадових осіб і, відповідно, здійснюватиметься пропуск через державний кордон тільки тих, хто має на це дозвіл та має вагомі підстави. А саме лікування, опікунство та інше, що прописано в цій постанові", - сказав він.

Нагадаємо, що 27 січня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Заборона на виїзд за кордон держслужбовців, окрім відрядження, стосується і тих, хто непридатний до військової служби.

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