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​Окупанти облаштували 28 в’язниць та катівень на тимчасово захоплених територіях, – Федоров

Продовжується так звана інвентаризація будинків та примусова паспортизація.

​Окупанти облаштували 28 в’язниць та катівень на тимчасово захоплених територіях, – Федоров
Фото: npu.gov.ua

Окупанти почали узаконювати в’язниці на тимчасово захоплених територіях. Про це на брифінгу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає кореспондент LB.ua.

“Ми бачимо тенденцію, коли рашисти почали узаконювати в’язниці та катівні на тимчасово окупованих територіях. Наразі гауляйтерами видано указ про легалізацію 28 в’язниць на тимчасово окупованих територіях. З них 3 в’язниці знаходяться на тимчасово окупованій території Запорізької області. Лише у тимчасово окупованому Мелітополі знаходиться 5 катівень. Частину з них рашисти вже легалізували”, – заявив він.

За словами Федорова, минулого тижня окупанти розпочали так звану інвентаризацію будинків.

“Сьогодні спеціальні комісії обходять усі будинки та квартири, вимагають документи власності, хоча розуміють, що велика частина мешканців виїхала. Наразі в них мешкають родичі та близькі цих людей. Це їх не влаштовує, вони попереджають, якщо не буде власників документів, то люди будуть виселені з цих будинків”.

Федоров наголосив, що на тимчасово окупованих територіях продовжується примусова паспортизація громадян, яким погрожують.

“Така саме ситуація з паспортами. Названий черговий строк, коли до 1 червня мешканці не отримають паспорти (країни-окупанта – ред.), то вони не зможуть реєструвати за собою рухоме чи нерухоме майно. Також рашисти лякають тим, що таких людей без паспортів до 1 червня будуть визнавати мешканцями інших країн. До них будуть застосовувати якесь нове оподаткування, вдвічі вище, ніж до тих, хто отримує рашистські паспорти”, – наголосив він.

Нагадаємо, окупанти змушують людей із прифронтових населених пунктів Луганщини покидати домівки. 

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