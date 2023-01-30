Кількість поранених після вчорашніх обстрілів Херсону зросла до 10

Кількість поранених унаслідок обстрілу Херсону в неділю збільшилася до десяти осіб.

Про це повідомляє Херсонська міська рада у Telegram.

"Оновилася інформація щодо постраждалих після вчорашніх ударів по місту: стало відомо про десятьох осіб, що отримали поранення різного ступеня тяжкості, троє осіб - загинули", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 30 січня, російські війська вже двічі обстріляли Херсон. Було зруйновано гараж, пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередачі. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП.

Місто Херсон армія РФ обстріляла 13 разів - гатили по житлових кварталах міста.

Повідомлялося, що загинули три людини і восьмеро дістали поранення.