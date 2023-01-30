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Аналіз Росії та її армії дає змогу передбачити подальші ворожі дії, – Буданов

Керівник ГУР вважає, що путінський режим руйнується кожного дня. 

Аналіз Росії та її армії дає змогу передбачити подальші ворожі дії, – Буданов
Кирило Буданов і чорний ящик
Фото: Цензор

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов закликав не ставитися до розвʼязаної Росією війни як до статичного процесу. В інтервʼю Wirtualna Polska, переклад якого навели в МО, він наголосив, що війну помилково вважати чимось "замороженим" і постійним. 

"На мою думку, це жива субстанція. Наш ворог, ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію… Ми, українці, допомогли світу розвіяти історії про непереможну російську армію. Повернуся до історії: за часів королеви Єлизавети І англійці розгромили в морі іспанський флот, Велику і Непереможну Армаду. Так само розгромимо «велику і непереможну» армію росії. Так само, як Давид переміг Голіафа", – зазначив він. 

Буданов заявив, що активний аналіз противника, стану його армії, логістики, виробничих циклів, проблем та ментальних викликів військово-політичного керівництва РФ дає змогу передбачати його подальші дії.

"Значні зміни ми бачимо і в самій російській державі. Ті, що спливли після повномасштабного вторгнення, після введення санкцій і після повернення додому тисяч чорних мішків з тілами загиблих в Україні росіян. Все це працює, тому що з кожним днем поступово руйнує режим путіна, підриває його", – зазначив він. 

Щодо майбутніх відносин між Росією та Україною, то керівник воєнної розвідки України прогнозує "дуже складний процес".

"Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в Інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише «путінську кліку». І суспільство тут ні при чому. Проте ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії путіна! Ми не знаємо, яким буде майбутнє росії. На скільки частин вона розпадеться і з ким нам доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах", – розповів начальник ГУР МО України.

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія готує нову хвилю мобілізації. Кремль прагне призвати ще 500 000 окупантів. 

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