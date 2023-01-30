Путін лякав Джонсона ракетним ударом напередодні повномасштабного вторгнення в Україну

Президент РФ Володимир Путін лякав тодішнього премʼєра Великої Британії Бориса Джонсона ракетним ударом у телефонному дзвінку напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Про це Джонсон розповів у документальному фільмі BBC.

Путін заявив Джонсону, що удар "займе лише хвилину" після того, як британський премʼєр попередив російського президента, що велика війна проти українців стане цілковитою катастрофою.

Джонсон попередив Путіна, що вторгнення в Україну приведе до санкцій Заходу та збільшення кількості військ НАТО на кордонах Росії. Він також намагався стримати військові дії Росії, сказавши Путіну, що Україна не приєднається до НАТО "в осяжному майбутньому".

"Одного разу він погрожував мені і сказав: «Борисе, я не хочу завдати тобі шкоди, але з ракетою це займе лише хвилину» або щось подібне", – передав слова Путіна Джонсон.

Він додав, що "судячи з його дуже спокійного тону, відчуженого вигляду, він просто підігрував моїм спробам змусити його вести переговори".

1 лютого 2022, за кілька тижнів до повномасштабної війни Джонсон прибув із візитом до Києва. Він декілька разів відвідував Україну за час війни – як у статусі премʼєра, так і після відставки.