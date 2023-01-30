Укренерго підвищила денні ліміти споживання електроенергії і знизила нічні

Ліміти у Києві, Київській та Дніпропетровській області дають можливість розраховувати на погодинні графіки споживання.

НЕК "Укренерго" на 30 січня, порівняно з неділею підвищила денні ліміти споживання електроенергії областям на 1,9-3,08%, трохи знизила нічні ліміти.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Зазначається, що "Укренерго" підвищила денні ліміти після їхнього несуттєвого зниження дві доби поспіль, при цьому навпаки знизила нічні ліміти після того, як підвищувала їх на неділю.

Винятком стала Дніпропетровська область, де нічний ліміт підвищено на 0,74%.

Згідно з повідомленнями ОСР ДТЕК, ліміти у Києві, Київській та Дніпропетровській області дають можливість розраховувати на погодинні графіки споживання.

На Одещині, як і раніше, застосовуватимуться екстрені відключення через серйозні пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російської атаки. До неї такі відключення застосовувалися в області лише вночі. За прогнозами ДТЕК, ремонтні роботи, які б дозволили повернутися до стабграфіків в області, триватимуть, як мінімум, до кінця січня.

Зазначається також, що в неділю, у ремонт було виведено один з енергоблоків ТЕС, внаслідок чого знизився обсяг виробництва електроенергії та відповідно – ліміти споживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що споживання електроенергії в Україні дещо зменшилось у вихідні. Але обсяг зменшення невеликий, тож дефіцит в енергосистемі залишається значним.