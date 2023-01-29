Понад 9 500 абонентів у Херсоні залишилися без світла через російські обстріли

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Через масований обстріл Херсона, який окупанти вчинили 29 січня, понад 9 500 абонентів залишилися без світла.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Через сьогоднішній масований обстріл Херсона зникло електроживлення в мікрорайоні Острів. Понад 9 500 абонентів залишилися без світла внаслідок обриву високовольних ліній”, – йдеться у повідомленні.

Нині тривають ремонтні роботи, енергетики докладають максимум зусиль, аби повернути світло в оселі херсонців щонайшвидше.

Нагадаємо, у неділю, 29 січня, окупанти сім разів обстріляли Херсон. Пошкоджені лікарня, автостанція, будинки, банк, підприємства, шкільний майданчик. Наразі відомо про трьох загиблих і шестеро поранених.